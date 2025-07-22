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Бродячие собаки разорвали младенца, которого 19-летняя мать выкинула на помойку

В Индии 19-летняя девушка родила ребенка и бросила его с моста в кучу мусора
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В Индии задержали молодую мать, которая выбросила новорожденного в кучу мусора, сообщает газета Dainik Bhaskar.

Инцидент произошел в городе Чхиндвар, штат Мадхья-Прадеш. Неизвестная на глазах у прохожих сбросила младенца вместе с мусором с моста. Вскоре после этого на ребенка напали бездомные собаки. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Установить личность жестокой матери удалось на следующий день благодаря записям с камеры уличного видеонаблюдения. Ею оказалась 19-летняя девушка, которая призналась в случившемся, объяснив свой поступок страхом перед общественным осуждением.

В полиции сообщили, что подозреваемая находилась в отношениях с молодым человеком, от которого забеременела и родила вне брака. Его личность пока не установлена. Мать потерпевшего задержана, его отца разыскивают.

Ранее рыбаки нашли пакет с младенцем с плацентой в сточном канале в Приморье.

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