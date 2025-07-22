Семь человек пострадали в результате аварии с двумя иномарками под Иркутском

ГАИ: в Иркутской области семь человек пострадали в результате ДТП

На Александровском тракте в Иркутской области столкнулись две иномарки. Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали семь человек.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как 29-летний водитель Toyota Aqua не уступил при повороте дорогу 23-летнему мужчине, находившемуся за рулем Toyota Axio. В результате пострадали водитель и два пассажира первой машины, а также водитель и три пассажира второй иномарки.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, а сотрудники правоохранительных органов выясняют причину случившегося.

22 июля в Казани легковое авто столкнулось с троллейбусом. После случившегося средство общественного транспорта налетело на фонарь. В результате происшествия пострадали восемь человек, два из которых покинули место ДТП.

Кроме того, вышло из строя цифровое табло с номером маршрута.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске машина c маленькими детьми вылетела в овраг.