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Видео: в Петрозаводске машина c маленькими детьми вылетела в овраг

В Петрозаводске на видео попало, как неуправляемый авто с детьми влетел в овраг
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В Петрозаводске неуправляемый автомобиль, в котором сидели дети, начал двигаться и улетел в овраг. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«На улице Петрова машина, в которой были маленькие дети, внезапно начала движение, протаранила несколько припаркованных автомобилей и в итоге оказалась в овраге», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как припаркованный автомобиль начинает двигаться и врезается в другую машину, после чего проезжает дальше. В этот момент к неуправляемому транспорту подбегают люди, а сидящие в салоне дети открывают двери и пытаются выбраться, но не успевают. Далее на записи заметно, как автомобиль падает в овраг.

По словам очевидцев ДТП, в овраге, куда вылетел автомобиль, были огромные камни.

До этого во Владивостоке внедорожник Ford Bronco утонул в море, пока водитель катался на гидроцикле. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль почти полностью ушел под воду. Далее на записи заметно, как очевидцы вытаскивают утонувший внедорожник.

Ранее самарцы ехали на электросамокате друг на друге.

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