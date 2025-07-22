Стало известно количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Казани

Госавтоинспекция: в Казани в ДТП с троллейбусом пострадали восемь человек

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с троллейбусом на Чистопольской улице в Казани пострадали восемь человек, шесть из них госпитализировали. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В публикации говорится, что утром легковой автомобиль при выполнении перестроения столкнулся с троллейбусом, который двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

«Водитель троллейбуса после столкновения с легковым автомобилем совершил наезд на опору освещения, которая от удара вырвалась с места крепления», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из восьми пострадавших два пострадавших пассажира покинули место ДТП.

Об инциденте сообщил Telegram-канал «Казань на максималках». На обнародованных кадрах можно заметить, что капот автобуса сильно поврежден. Кроме того, вышло из строя цифровое табло с номером маршрута.

До этого Telgram-канал SHOT писал, что автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции. Автобус получил повреждения кузова. Пассажиры и водитель не пострадали.

Ранее в Улан-Удэ кульбит автомобиля с человеком в салоне попал на видео.