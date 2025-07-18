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64-летний пастор изнасиловал юношу и получил срок

В США пастор получил срок за изнасилование юноши
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Священнослужителя миссионерской баптистской церкви в американском штате Мичиган приговорили к тюремному заключению по делу о насилии над школьником. Об этом сообщает The Christian Post.

Инцидент произошел в 2023 году, но наказание 64-летний пастор по имени Кеннет Флауэрс получил только сейчас. По версии сотрудников правоохранительных органов, мужчина напал на 17-летнего молодого человека из своего района и изнасиловал.

Свою вину фигурант признал. Его отправили в тюрьму, просить об освобождении он сможет только через четыре года. Помимо этого, бывшего пастора обязали зарегистрироваться в перечне совершавших сексуальные преступления лиц.

Известно, что Флауэрс занял пост пастора в июле 1995 года. Его называли «христианской суперзвездой», так как он был популярен среди прихожан. В округе он также был известен как «борец за права человека, который стремился к построению отношений между людьми разных рас и религий». Некоторое время пастор занимал пост в городском Совете по этике.

После произошедшего миссионерская баптистская церковь убрала упоминание Флауэрса со своего сайта, ситуацию в организации не прокомментировали.

Ранее учительница забеременела от школьника, за которым «присматривала» с 11 лет.

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