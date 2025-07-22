Россиянам назвали способы расслабиться после работы

Существует много занятий для расслабления после серьезной умственной нагрузки — кому-то помогают тренировки в зале, кому-то танцы или йога. При этом есть и определенные техники релаксации, чтобы разгрузиться быстро и без энергозатрат. О них в эфире «Радио 1» рассказал психолог Роман Цветков.

Каждый четвертый сотрудник сталкивается с выгоранием, особенно представители социальных профессий и специалисты в высокотехнологичных отраслях. О том, как распознать данное состояние и предотвратить его, рассказала в интервью газете «Известия» психотерапевт, психолог Мария Игнатьева.

«Есть такой механизм в психологии: становишься на лыжи, закрываешь глаза, представляешь снег и по горкам скачешь. В этот момент у человека включаются зеркальные нейроны и мозг воспринимает, что он, правда, релаксировал и получал нужные гормоны радости», — объяснил Цветков.

Он добавил, что не стоит забывать и о полноценном отдыхе. Лучшим из них, по его мнению, являются поездки на природу всей семьей. Специалист подчеркнул, что только за городом можно отдохнуть от инфразвуков мегаполиса, угнетающих организм.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого объяснила, почему лениться полезно. Лень, по ее словам, является нормальным состоянием, поскольку каждый человек хочет достичь максимального эффекта с минимальным приложением усилий.

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