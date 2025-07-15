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Россиянам объяснили, почему лениться полезно

Психолог Сальникова: лень помогает человеку на впасть в депрессию
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Лень является нормальным состоянием. Каждый человек хочет достичь максимального эффекта с минимальным приложением усилий. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова

«Это норма, не нужно думать, что вы сверхчеловек. Для человека лениться свойственно на биологическом уровне, и ругать себя, накручивать как-то бесполезно и непродуктивно, это забирает больше ресурсов и отдаляет от достижения цели», — отметила специалист.

Она добавила, что лениться порой необходимо, чтобы не заработать эмоциональное выгорание и не впасть в депрессию.

Заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Владислав Сотников до этого назвал неочевидный способ избежать выгорания на работе.

По его словам, помимо основной деятельности нужно развиваться в трех сторонних направлениях. Ими могут быть постоянное хобби, миссия или дополнительное занятие, приносящее доход.

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