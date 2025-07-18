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Россиянам объяснили, что произойдет, если регулярно баловать себя вареньем

Врач Кашух: регулярное употребление варенья может привести к диабету
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Если регулярно баловать себя вареньем, в том числе используя его в качестве начинки для пирожков, можно заработать сахарный диабет второго типа. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она пояснила, что большое количество варенья в рационе чревато повышением уровня сахара в крови. В ответ на это организм высвобождает большое количество инсулина, помогающего клеткам усваивать глюкозу.

«Клетки со временем могут перестать реагировать на инсулин. Возникнет инсулинорезистентность. Поджелудочной железе при этом придется синтезировать больше инсулина, чтобы переработать то же количество глюкозы. Со временем орган может истощиться и перестать производить инсулин, что приведет к хронически повышенному уровню сахара в крови — гипергликемии», — предупредила специалист.

Такое состояние опасно для органов, нервной системы и кровеносных сосудов, добавила она.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого говорил, что наиболее полезным считается варенье, в котором содержится небольшое количество сахара. По его словам, сахар уменьшает пользу продукта для здоровья — сладкая пища, помимо диабета, может увеличить риск развития гипертонии и атеросклероза.

Ранее диетолог назвала главные источники скрытого сахара в рационе.

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