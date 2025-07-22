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Троих жителей Нижегородской области осудили за рекламу наркотиков на Арбате

Трое жителей Нижегородской области получили по 8 лет за пропаганду наркотиков
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Троих жителей Нижегородской области осудили на 8 лет колонии общего режима за склонение граждан к потреблению запрещенных веществ. Об этом сообщил официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, молодые люди привезли из Нижнего Новгорода фургон «Форд Транзит» с громкоговорителем, покрасили его в черный и оклеили наклейками с QR-кодом и логотипами интернет-магазина по продаже наркотиков. После этого нарушители пригнали автомобиль на улицу Арбат и запустили аудиофайл с призывом к приобретению и употреблению запрещенных веществ.

«Трое жителей Нижегородской области в возрасте от 19 до 26 лет осуждены за склонение граждан к потреблению запрещенных веществ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дела фигурантов проходят по пунктам «а, в» ч. 2 ст. 230 УК РФ.

9 июля музыканта из Владивостока, лидера известной рок-группы «Туманный стон» Леонида Штительмана приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы за попытку незаконного сбыта наркотиков. По данным суда, Штительман приобрел более 668 граммов наркотика с целью дальнейшей продажи.

Ранее 65-летнюю женщину осудили за ввоз тонны кокаина в страну.

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