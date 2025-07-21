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65-летнюю женщину осудили за ввоз тонны кокаина в страну

Пенсионерка из Великобритании получила 20 лет за ввоз тонны кокаина в страну
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Metropolitan Police

«Бабушку-ганстера» осудили за ввоз тонны кокаина на £80 млн в Великобританию, сообщает The Guardian.

Британский суд приговорил к длительному заключению 65-летнюю Дебору Мейсон, известную как «бабушка-гангстер» и «королева пчел», которая возглавляла семейную криминальную группировку.

В преступную сеть входили как минимум 10 человек из числа родственников и знакомых Мейсон. За семь месяцев с апреля по ноябрь 2023 года банда распространила почти тонну кокаина по Лондону, Брэдфорду, Лестеру, Бирмингему, Бристолю и Кардифф.

Пожилая женщина лично контролировала поставки и поддерживала связь с поставщиком. Известно, что при этом она получала государственное пособие свыше £50 тыс. в год.

Полиция вышла на след преступной банды благодаря слежке и анализу телефонных разговоров. В итоге Мейсон приговорили к 20 годам, а остальные фигуранты, включая дочь женщины, которая некоторое время руководила ОПГ вместо матери, получили сроки от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в США 27 человек пострадали из-за бесплатной раздачи нового наркотика на улице.

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