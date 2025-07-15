На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Московской области под суд пойдут более 10 человек по делу об организации незаконной миграции

В Подмосковье 12 человек будут судить по делу об организации незаконной миграции
true
true
true
close
Shutterstock

В Московской области перед судом предстанут 12 человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Уточняется, что десять фигурантов — участники межэтнической организованной группы. Еще среди обвиняемых — двое сотрудников отдела по вопросам миграции, их инкриминируют также получение взяток.

«Установлено, что в период с 2022 по 2024 годы жительница Балашихи возглавила межэтническую организованную группу из 10-ти человек, специализирующуюся на организации незаконной миграции иностранных граждан. В состав организованной группы вошел ее муж, дочь и несовершеннолетний сын, работавшие в фирме «Бюро миграционных услуг», начальник территориального миграционного пункта и ее подчиненная, специалисты Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что за указанный период группа преступников фиктивно поставила на миграционный учет более 500 иностранцев по адресам в Реутове и Балашихе. Кроме того, злоумышленники обеспечили выдачу иностранным гражданам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории и РФ и так далее.

В Следкоме Подмосковья добавили, что в составе преступной группы два сотрудника ОВМ МУ МВД России «Балашихинское» за деньги фиктивно ставили мигрантов на учет. Организатор и еще восемь фигурантов заключены под стражу, роим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в России призвали ввести мораторий на гражданство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами