В Московской области под суд пойдут более 10 человек по делу об организации незаконной миграции

В Подмосковье 12 человек будут судить по делу об организации незаконной миграции

В Московской области перед судом предстанут 12 человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Уточняется, что десять фигурантов — участники межэтнической организованной группы. Еще среди обвиняемых — двое сотрудников отдела по вопросам миграции, их инкриминируют также получение взяток.

«Установлено, что в период с 2022 по 2024 годы жительница Балашихи возглавила межэтническую организованную группу из 10-ти человек, специализирующуюся на организации незаконной миграции иностранных граждан. В состав организованной группы вошел ее муж, дочь и несовершеннолетний сын, работавшие в фирме «Бюро миграционных услуг», начальник территориального миграционного пункта и ее подчиненная, специалисты Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что за указанный период группа преступников фиктивно поставила на миграционный учет более 500 иностранцев по адресам в Реутове и Балашихе. Кроме того, злоумышленники обеспечили выдачу иностранным гражданам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории и РФ и так далее.

В Следкоме Подмосковья добавили, что в составе преступной группы два сотрудника ОВМ МУ МВД России «Балашихинское» за деньги фиктивно ставили мигрантов на учет. Организатор и еще восемь фигурантов заключены под стражу, роим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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