В Приморье суд оставил без изменений «мягкий» приговор для мигрантов-насильников

Суд оставил без изменений наказание для мигрантов, которые надругались над девушкой в бухте «Лазурная» в Приморье. Об этом сообщает прокуратура региона.

Изначально суд назначил фигурантам от пяти до 5,5 лет заключения, которые они должны были провести в колонии общего режима. При этом на процессе прокуратура требовала по девять лет в колонии общего режима для каждого.

В ведомстве посчитали назначенный судом срок слишком мягким, поэтому оспорили решение. После заседания суда наказание не изменилось.

«Прокуратура края, проявляя последовательную позицию, намерена оспорить решение Приморского краевого суда в кассационном порядке», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел во Владивостоке в мае текущего года. По версии следствия, три мигранта напали на 22-летнюю пострадавшую, стали угрожать и изнасиловали. В отношении иностранцев возбудили дело.

Ранее дети мигрантов надругались над девочкой в Калужской области.