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Закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, принят Госдумой

ГД приняла закон о блокировке дискредитирующих традиционные ценности фильмов
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Depositphotos

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает владельцев платформ удалять фильмы, дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом сообщил ТАСС.

Депутаты одобрили поправку, обязывающую владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора удалить фильмы, которым Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения. Кроме того, это касается произведений, в которых министерство нашло дискредитацию традиционных духовно-нравственных ценностей или пропаганду их отрицания.

Помимо этого, удалять аудиовизуальные произведения должны будут владельцы страниц соцсетей, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

22 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за поиск экстремистских материалов.

Ранее адвокат раскрыл риски нового закона о поиске экстремистских материалов.

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