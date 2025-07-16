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«Мыши плакали, кололись»: адвокат раскрыл риски нового закона о поиске экстремистских материалов

Адвокат Жорин: суд может широко трактовать умысел при поиске экстремистского контента
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Введение штрафа за поиск экстремистских материалов несет в себе интерпретационный риск, поскольку при отсутствии четких границ термин «заведомо экстремистский материал» выглядит размыто, а суды могут широко трактовать «умысел» при поиске запрещенного, заявил «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин.

По его словам, возможные способы контроля за нарушениями — просмотр истории браузера на изъятом устройстве, поисковой истории в аккаунтах Google или другого поисковика, а также трафик у провайдера — особенно если не используется HTTPS или VPN.

«Без доступа к устройству доказать умысел сложно. Если правоохранители направят официальный запрос (или судебный запрос), Яндекс и Google обязаны будут предоставить историю поиска. Яндекс — понятно, предоставит. Google — под вопросом», — сказал он.

Жорин подчеркнул, если пользователь «просто зайдет» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), штраф за это не предусмотрен и вход не является «поиском экстремистских материалов». Хотя компания, которой принадлежит соцсеть, объявлена в России экстремистской, доступ к ней не карается законом.

Адвокат пояснил, будут ли наказывать россиян за прослушивание музыки, признанной экстремистской или запрещенной.

«Если песня включена в Федеральный список экстремистских материалов, формально ее прослушивание считается доступом к таким материалам. Будут штрафовать только за умышленный поиск или целенаправленный доступ к ним. Формулировка [в этом случае] размыта», — сказал он.

Жорин объяснил, что «заведомо экстремистский материал» — тот, который включен в соответствующий список Минюста. По его словам, пользователь заведомо знает об экстремистской направленности материала, но тем не менее продолжает его искать и использовать.

«Мыши плакали, кололись — но не переставали лезть на кактус. Не исключено, что суды, правоохранители будут трактовать это так, что он еще не включен, но это же очевидно, что это уже экстремистский материал, а вот вы его ищете. Вот в этом и заключается основной риск», — сказал он.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей для граждан за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста. На данный момент в реестре зарегистрировано 5473 экстремистских материала.

Ранее IT-эксперт рассказал, как будут вычислять искателей запрещенной информации в интернете.

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