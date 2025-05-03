Патриарх Кирилл вручил первой леди Азербайджана орден

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди страны Мехрибан Алиевой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что после встречи патриарх вручил Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.
Подчеркивается, что она удостоена этого ордена указом патриарха «за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе».
6 апреля сообщалось, что патриарх Кирилл наградил журналистку и главреда RT и «России сегодня» Маргариту Симоньян церковным орденом княгини Ольги.
Орден Святой равноапостольной княгини Ольги — орден РПЦ, который был учрежден в декабре 1988 года в ознаменование 1000-летия крещения Руси. Награда вручается женщинам за заслуги в различных сферах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних.
Ранее патриарх Кирилл прибыл в Азербайджан.