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Патриарх Кирилл вручил первой леди Азербайджана орден

Патриарх Кирилл вручил первой леди Азербайджана орден Святой княгини Ольги
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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди страны Мехрибан Алиевой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что после встречи патриарх вручил Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.

Подчеркивается, что она удостоена этого ордена указом патриарха «за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе».

6 апреля сообщалось, что патриарх Кирилл наградил журналистку и главреда RT и «России сегодня» Маргариту Симоньян церковным орденом княгини Ольги.

Орден Святой равноапостольной княгини Ольги — орден РПЦ, который был учрежден в декабре 1988 года в ознаменование 1000-летия крещения Руси. Награда вручается женщинам за заслуги в различных сферах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних.

Ранее патриарх Кирилл прибыл в Азербайджан.

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