Тренер по хоккею собрал у родителей юных спортсменов деньги на сборы и потратил их в баре

Тюменский тренер попросил в долг у родителей юных хоккеистов и не вернул деньги

Тренер по хоккею из Тюмени задолжал родителям своих воспитанников крупную сумму, которую одолжил, чтобы вывези детей на сборы, которые так и не состоялись. Об этом URA.RU рассказал Юрий, один из пострадавших.

Мужчина пояснил, что его сын тренировался в секции «Рубин» и дополнительно занимался с тренером-репетитором, что давало хорошие результаты. В 2024 году тренер решил провести сборы в Ялуторовске, для чего и занял деньги у родителей юных спортсменов.

Позже он сообщил Юрию, что 50 тыс. рублей, которые тот одолжил ему «до первой получки», пропали. Мужчина признался, что потратил деньги в баре, и пообещал вернуть их при первой возможности, но за год так и не сделал этого.

Оказалось, что Юрий не одинок — другие родители тоже занимали тренеру. Хотя он частично вернул долги, большая часть суммы остается непогашенной. Устав ждать, Юрий обратился в полицию с заявлением о присвоении денег. В УМВД по Тюменской области ситуацию пока не комментировали.

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