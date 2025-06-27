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Пенсионерка отдала мошенникам 1,2 млн и пыталась их вернуть, атаковав банк под Иркутском

Пенсионерка, обманутая мошенниками, облила зеленкой офис банка в Тулуне

Пенсионерка атаковала офис банка в Иркутской области, сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел 25 июня в городе Тулуне. Посетительница банка внезапно разлила флакон с зеленкой и стала выкрикивать запрещенные лозунги, не обращая внимания на попытки сотрудников банка успокоить ее. При этом пожилая женщина поддерживала связь со своим собеседником, который в какой-то момент приказал ей разбить телефон. Окружающие воспользовались замешательством пенсионерки и остановили ее.

Женщина расплакалась и объяснила, что устроила дебош, надеясь вернуть отданные мошенникам деньги — более 1,2 млн рублей, большая часть из которых была получена в кредит. Аферисты связались с ней за неделю до описанных событий и представились сотрудниками пенсионного фонда. Они убедили пенсионерку назвать код из смс, а затем заявили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. Женщина стала спасать свои накопления, следуя указаниям злоумышленников. Через несколько дней они вновь вышли на связь с жертвой и убедили ее отправиться в банк за новой картой. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудник банка в Кузбассе дважды спас пенсионерку от мошенников.

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