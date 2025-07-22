На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Бурановские бабушки» прокомментировали включение в список «Миротворца»

«Бурановские бабушки» заявили, что не боятся включения в базу «Миротворца»
close
David Mdzinarishvili/Reuters

Участницы музыкального ансамбля «Бурановские бабушки», которых включили в базу украинского портала «Миротворец», заявили, что он им не страшен. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.

«Мы истинные россияне и поэтому нам не страшен «Миротворец». <...> Мы как делаем концерты на наших новых и старых территориях, так и будем это делать. Это еще раз показывает, что мы делаем все правильно», — сказала журналистам продюсер ансамбля Ксения Рубцова.

21 июля стало известно, что с 2020 года в базе «Миротворца» значатся действующие солистки ансамбля — Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Причина — визиты артисток в Крым и Донбасс.

Помимо прочего, в список добавлен весь оригинальный состав группы, представлявший Россию на конкурсе «Евровидение — 2012» с песней Party for Everybody, включая Екатерину Шкляеву, которой не стало в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Газманова объявили в розыск на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами