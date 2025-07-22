«Бурановские бабушки» прокомментировали включение в список «Миротворца»

«Бурановские бабушки» заявили, что не боятся включения в базу «Миротворца»

Участницы музыкального ансамбля «Бурановские бабушки», которых включили в базу украинского портала «Миротворец», заявили, что он им не страшен. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.

«Мы истинные россияне и поэтому нам не страшен «Миротворец». <...> Мы как делаем концерты на наших новых и старых территориях, так и будем это делать. Это еще раз показывает, что мы делаем все правильно», — сказала журналистам продюсер ансамбля Ксения Рубцова.

21 июля стало известно, что с 2020 года в базе «Миротворца» значатся действующие солистки ансамбля — Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Причина — визиты артисток в Крым и Донбасс.

Помимо прочего, в список добавлен весь оригинальный состав группы, представлявший Россию на конкурсе «Евровидение — 2012» с песней Party for Everybody, включая Екатерину Шкляеву, которой не стало в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Газманова объявили в розыск на Украине.