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Садоводы рассказали, какие многолетники помогут преобразить сад

Pravda.Ru: лаванда и агастахе помогут преобразить сад
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Дачники могут посадить быстрорастущие многолетники на участке, чтобы преобразить свой сад. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Так, например, можно посадить агастахе (мелисса для колибри), которая размножается самосевом и формирует компактные кустики, а также кореопсис, способный образовывать яркие золотистые цветы. Кошачья мята (непета) образует пушистые кусты с серебристо-зелеными листьями и лавандовыми цветами, шалфей (сальвия) — цветочные колоски различных оттенков.

«Лилейники — это выносливые многолетники, которые образуют красивые цветы, распускающиеся ежедневно. Они быстро заполняют клумбы и очень разнообразны по цвету, что позволяет создать удивительные комбинации», — отметили в сообщении.

Среди других вариантов — цветок-плед (гаилардия), русский шалфей (сальвия яингии), ползучий флокс (флокс субулята), облепиха, рудбекия, мелисса, лаванда, хризантема, гортензия, пион и флоксы.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев до этого говорил, что принятый в России закон о защите территорий от инвазивных растений раскрывает новую обязанность в системе земельного контроля, не отменяя при этом региональные акты по этому направлению. Штрафы за невыполнение требований, в том числе по борьбе с борщевиком Сосновского, могут по этой причине стать выше – так, в Московской области они достигают 50 тыс. рублей.

Ранее дачников предупредили об опасности неправильно установленного туалета на участке.

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