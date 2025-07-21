На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачников предупредили об опасности неправильно установленного туалета на участке

Общественник Мезенцев: дачный туалет может испортить воду в колодце
true
true
true
close
Shutterstock

Установка туалета без соблюдения санитарных норм может повлечь за собой загрязнение окружающей среды, в частности, воды в ближайших колодцах. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев. По его словам, даже если туалет оборудован как обычная комната в доме, он должен находиться не ближе 12 метров от скважины.

К слову, о воде. Гинеколог Скандинавского центра здоровья Наталия Черевко в интервью газете «Известия» предупреждала, что в водоемах, причем как в соленых, так и в пресных, могут обитать кишечная палочка, энтерококки, шигеллы, сальмонеллы, ротавирусы, норовирусы, аденовирусы, лямблии, криптоспоридии, а также вирусы гепатита A и E.

Мезенцев напомнил, что выгребные ямы дачных туалетов без дна запрещены. За это грозит штраф до пяти тысяч рублей, а также требование о сносе сооружения.

«Нужно также помнить о соседях, поскольку туалет должен находиться не ближе одного метра от забора, от границы земельного участка, то есть от кадастровой», — добавил эксперт.

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников до этого говорил, что в ближайшие годы компания полностью выведет из эксплуатации вагоны с гравитационными туалетами, в которых слив осуществляется при нажатии на педаль.

Он уточнил, что такие вагоны сейчас используются лишь эпизодически, в основном для резервных или разовых перевозок.

Ранее женщина провалилась в туалет в российском парке из-за прогнившего пола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами