Дачников предупредили об опасности неправильно установленного туалета на участке

Установка туалета без соблюдения санитарных норм может повлечь за собой загрязнение окружающей среды, в частности, воды в ближайших колодцах. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев. По его словам, даже если туалет оборудован как обычная комната в доме, он должен находиться не ближе 12 метров от скважины.

К слову, о воде. Гинеколог Скандинавского центра здоровья Наталия Черевко в интервью газете «Известия» предупреждала, что в водоемах, причем как в соленых, так и в пресных, могут обитать кишечная палочка, энтерококки, шигеллы, сальмонеллы, ротавирусы, норовирусы, аденовирусы, лямблии, криптоспоридии, а также вирусы гепатита A и E.

Мезенцев напомнил, что выгребные ямы дачных туалетов без дна запрещены. За это грозит штраф до пяти тысяч рублей, а также требование о сносе сооружения.

«Нужно также помнить о соседях, поскольку туалет должен находиться не ближе одного метра от забора, от границы земельного участка, то есть от кадастровой», — добавил эксперт.

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников до этого говорил, что в ближайшие годы компания полностью выведет из эксплуатации вагоны с гравитационными туалетами, в которых слив осуществляется при нажатии на педаль.

Он уточнил, что такие вагоны сейчас используются лишь эпизодически, в основном для резервных или разовых перевозок.

Ранее женщина провалилась в туалет в российском парке из-за прогнившего пола.