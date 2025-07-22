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Россиянам рассказали о полезных свойствах зеленого чая для здоровья

Нутрициолог Леонова: зеленый чай может повысить работоспособность
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Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут защитить клетки организма от окислительного стресса. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Галина Леонова.

По ее словам, катехины в составе напитка могут нейтрализовать свободные радикалы, которые разрушают клетки. Это снижает риск развития хронических заболеваний и поддерживает процессы старения на более мягком уровне. Кофеин в нем стимулирует нервную систему и повышает концентрацию и работоспособность, аминокислота L-теанин — обладает успокаивающим эффектом без сонливости, EGCG и другие полифенолы — регулируют уровень нейромедиаторов.

Кроме того, зеленый чай может поддерживать когнитивные функции, снижать риск развития различных видов рака, в том числе рака груди и колоректального рака, положительно влиять на на метаболизм и окисление жиров, а также снижать риск возникновения сахарного диабета второго типа.

«Включайте зеленый чай в рацион для мягкой поддержки контроля глюкозы, особенно если вы в группе риска по диабету», — сказала Леонова.

Врач-диетолог Екатерина Ширшова рассказала «Газете.Ru», что зеленый чай снижает уровень окисленного ЛПНП, что важно для профилактики и сердечно-сосудистых, и онкологических заболеваний.

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