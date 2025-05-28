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Россиянам рассказали, какие напитки лучше всего утоляют жажду в жару

Бренд-шеф Прокофьев: зеленый чай и квас хорошо утолят жажду в жару
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Shutterstock/Holiday.Photo.Top

В жару лучше всего утоляют жажду зеленый чай, квас, а также вода с добавлением сока цитрусовых. Об этом в интервью РИАМО сообщил бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

Как предупреждала в беседе с газетой «Известия» ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в начале июня в столичном регионе температура может превысить 30°C.

«Утолять жажду в жару все-таки лучше напитками охлажденными — это айс ти, собственно говоря, холодный чай с лимоном. Еще очень хороши летом различные кофейные коктейли, квас прекрасно для этого подходит. А вот сладкие газировки в принципе для здоровья не очень полезны», — сказал Прокофьев.

До этого «Газета.Ru» рассказала, как москвичи встретили жару. Люди охлаждаются как могут: загорают перед водоемами в городских парках, пьют прохладительные напитки и едят мороженое, умываются в фонтанах. Некоторые ходят с зонтиками от солнца.

Как жители столицы спасаются от зноя — в нашем фоторепортаже.

Ранее эксперты объяснили, кому противопоказано пить квас.

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