Названы продукты, которые снижают риск онкологии

Онкология — это не только «сбой ДНК», но и результат сложных биохимических изменений, включающих хроническое воспаление, оксидативный стресс, нарушение деления клеток и деградацию систем клеточного надзора. Правильное питание не дает гарантии защиты, но может влиять на ключевые механизмы, лежащие в основе канцерогенеза, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Екатерина Ширшова.

Есть продукты, снижающие риск онкологии с точки зрения физиологии и биохимии.

Крестоцветные: модуляция детоксикации и эпигенетики.

«Брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат глюкозинолаты, которые при разрезании и жевании превращаются в сульфорафан и индол-3-карбинол. Эти вещества активируют ферменты II фазы детоксикации печени (в том числе глутатион-S-трансферазу), помогая нейтрализовать и вывести канцерогены.

Кроме того, они влияют на экспрессию генов, связанных с апоптозом, через эпигенетические механизмы — особенно HDAC (гистондезацетилазы), которые регулируют «включение» и «выключение» противоопухолевых генов», — сказала врач. 2. Томат и ликопин: защита мембран от окисления.

«Ликопин — мощный антиоксидант-каротиноид, который встраивается в липидные мембраны клеток, защищая их от перекисного окисления (особенно в тканях с высокой скоростью обмена, таких как предстательная железа). Он снижает активность факторов воспаления, таких как NF-κB, а также подавляет инсулиноподобные сигнальные пути (IGF-1), которые способствуют пролиферации клеток — ключевому этапу в развитии опухоли», — заявила она. 3. Ягоды: активация апоптоза и блокада ангиогенеза.

«Антоцианы, эллаговая кислота и ресвератрол, содержащиеся в ягодах, ингибируют ангиогенез — образование новых сосудов, питающих опухоль. Они также активируют каспазы — ферменты, запускающие апоптоз (запрограммированную гибель поврежденных клеток). Ягоды блокируют окислительный стресс за счет подавления свободных радикалов и восстановления баланса редокс-системы», — подчеркнула врач. 4. Куркума: модуляция сигнальных путей.

«Куркумин вмешивается в многочисленные сигнальные каскады: от подавления NF-κB (воспаления) и STAT3 (роста опухоли) до усиления активности p53 — «стража генома», запускающего апоптоз при повреждении ДНК. Куркумин также стабилизирует митохондриальные мембраны, нарушая энергетический метаболизм опухолевых клеток. Биодоступность куркумина повышается при сочетании с пиперином (черный перец) и жирами», — добавила она. 5. Чеснок и лук: детокс и подавление канцерогенеза.

«Алицин и другие органосернистые соединения повышают активность ферментов, участвующих в обезвреживании канцерогенов (фаза I и II детоксикации в печени). Они также вмешиваются в сигнальные пути роста опухолей и блокируют нуклеарные факторы, отвечающие за воспаление. Но алицин нестабилен, его концентрация выше в свежем, раздавленном чесноке, выдержанном 10–15 минут перед употреблением», — отметила врач. 6. Орехи: селен и защита ДНК.

«Бразильские орехи — богатейший источник селена, который входит в состав глутатионпероксидазы — одного из ключевых ферментов антиоксидантной защиты. Селен стабилизирует ДНК, участвует в репарации и предотвращает мутагенез.

Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, которые уменьшают уровень провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-6), связанных с хроническим воспалением — фоном для канцерогенеза», — подчеркнула врач. 7. Зеленый чай: антипролиферативное действие.

«Катехины, особенно EGCG, блокируют тирозинкиназы и другие белки, стимулирующие деление клеток. Они также подавляют ангиогенез и инвазию — процессы, необходимые опухолям для роста и метастазирования. Зеленый чай снижает уровень окисленного ЛПНП, что важно для профилактики и сердечно-сосудистых, и онкологических заболеваний», — сказала она. 8. Клетчатка и микробиота: ферментативная защита.

«Клетчатка (из овощей, бобовых, семян) служит субстратом для полезных бактерий, продуцирующих короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират. Бутират модулирует экспрессию генов, укрепляет слизистый барьер кишечника и индуцирует апоптоз в опухолевых клетках толстой кишки. Дисбаланс микробиоты (дисбиоз) и воспаление слизистой — один из пусковых факторов колоректального рака», — заявила врач.

Питание может стать частью биохимической профилактики онкологии. Антиканцерогенное питание — это не «диета от рака». Рацион, включающий вышеперечисленные продукты, не может заменить скрининги и наблюдение у врача, но может стать серьезным вкладом в профилактику — на уровне молекулярных процессов, резюмировала она.

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