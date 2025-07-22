В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий

Проведение массовых мероприятий приостановлено в Северной Осетии по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram-канале.

В связи с поступающей в оперативный штаб региона информацией об угрозе покушения на жизнь военных и их родственников в ходе инициированной спецслужбами Украины несанкционированной акции во Владикавказе власти приняли ряд ограничений.

«Приостановить на территории РСО-Алания проведение массовых публичных мероприятий», — говорится в публикации.

Кроме того, в Северной Осетии запретили фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Власти республики решили усилить досмотр транзитных транспортных средств и перевозимых грузов, а также личный досмотр граждан, находящихся в транспортных средствах.

При этом жителей Владикавказа попросили воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.

18 июля в Северной Осетии были задержаны двое 15-летних местных жителей по делу о подготовке теракта. По данным следствия, с июня 2024 по май 2025 года подростки, поддерживавшие запрещенную в России террористическую организацию, изучали специализированную литературу и инструкции в закрытом мессенджер-канале.

В мае они купили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их дома, чтобы потом использовать. Целью планировавшегося нападения были сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Общественной палате призвали ввести штрафы за съемку атаки дронов.