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В Северной Осетии двоих подростков заподозрили в подготовке теракта

СК: двое 15-летних жителей Осетии собирали взрывчатки для подрыва силовиков
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Информационный центр СК России

В Республике Северная Осетия — Алания задержаны двое 15-летних местных жителей по делу о подготовке теракта. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, с июня 2024 по май 2025 года подростки, поддерживавшие запрещенную в России террористическую организацию, изучали специализированную литературу и инструкции в закрытом мессенджер-канале. В мае они купили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их дома, чтобы потом использовать. По версии следствия, целью нападения были сотрудники правоохранительных органов.

Преступление удалось предотвратить. Подготовку обвиняемых пресекли сотрудники ФСБ и МВД. Подростков задержали и поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства дела и собирает доказательства.

До этого Центральный окружной военный суд приговорил жительницу Инзы Ульяновской области к 14 годам колонии общего режима за поджог здания военкомата по указанию Вооруженных сил Украины.

Ранее украинского военного осудили за теракт на территории Курской области.

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