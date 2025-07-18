В Северной Осетии двоих подростков заподозрили в подготовке теракта

В Республике Северная Осетия — Алания задержаны двое 15-летних местных жителей по делу о подготовке теракта. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, с июня 2024 по май 2025 года подростки, поддерживавшие запрещенную в России террористическую организацию, изучали специализированную литературу и инструкции в закрытом мессенджер-канале. В мае они купили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранили их дома, чтобы потом использовать. По версии следствия, целью нападения были сотрудники правоохранительных органов.

Преступление удалось предотвратить. Подготовку обвиняемых пресекли сотрудники ФСБ и МВД. Подростков задержали и поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства дела и собирает доказательства.

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Ранее украинского военного осудили за теракт на территории Курской области.