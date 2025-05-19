В Пензенской области сын ударил мать ножом в глаз из-за оплаты коммуналки

В Пензенской области мужчина воткнул нож в глаз своей матери во время бытового конфликта. Об этом сообщили в УМВД по области.

Недавно жители поселка Шемышейка обратились в полицию с сообщением о том, что в соседней квартире слышны крики женщины. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители, которые выяснили, что взрослый сын нанес телесные повреждения своей матери. Перед этим мужчина употреблял дома спиртные напитки и поругался с матерью из-за неоплаченных счетов электроснабжения.

Подозреваемый разозлился и сперва ударил родственницу металлической клюшкой по голове, а затем взял нож и ударил им в область глаза. Жертва попала в больницу, о ее текущем состоянии ничего неизвестно. Мужчина 1988 года рождения дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка сварила мать в кипятке после ссоры из-за оплаты коммуналки.