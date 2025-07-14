В Петербурге произошло столкновение прогулочных теплоходов

Прокуратура: в Петербурге на Фонтанке столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге на Фонтанке столкнулись два маломерных судна. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Столкновение теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк произошло вечером 13 июля напротив дома 36 по Набережной Фонтанки.

По факту происшествия надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на водном транспорте.

По сведениям источника Telegram-канала «78», «Меркурий 5» делал разворот, чтобы пришвартоваться, а но «Кронверк» не рассчитал дистанцию и задел теплоход.

На борту судов находились, в общей сложности, 75 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате столкновения один ребенок получил незначительную травму ноги.

17 июня сообщалось, что в Оманском заливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров, которые следовали под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды.

Ранее сообщалось, что капитаном столкнувшегося у берегов Британии с танкером судна оказался россиянин.