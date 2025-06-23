Известный по круизам в Петербург паром утилизируют

Известный по круизам в Петербург паром Princess Maria отправили на утилизацию

Итальянская судоходная компания Moby Lines решила продать на лом известный петербуржцам паром, называвшийся Princess Maria. Об этом сообщает финское издание Moottori.

Cудно ходило по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллин. В 2010 году его купила компания St. Peter Line, которая начала организовывать круизы. Для круизов на пароме иностранцам не нужно было оформлять визу. Путешествие, как правило, занимало около суток.

В конце 2016 года судно было передано новому владельцу — Moby Lines и получило имя Moby Dada. В июне 2022 года паром отбыл в сицилийский порт Мессина и больше не возвращался в Россию.

Princess Maria была построена в 1980-х годах в Турку в Финляндии. Паром длиной 166 метров вмещал до 1760 пассажиров и 305 автомобилей.

До этого туристы во время круиза из Санкт-Петербурга на Валаам получили пищевое отравление. Судно «Юрий Андропов» отчалило 9 июня, уже на следующий день пассажиры почувствовали недомогание.

Ранее сообщалось, что американец провел в море 24 года, живя на круизных лайнерах.