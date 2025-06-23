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Известный по круизам в Петербург паром утилизируют

Известный по круизам в Петербург паром Princess Maria отправили на утилизацию
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Depositphotos

Итальянская судоходная компания Moby Lines решила продать на лом известный петербуржцам паром, называвшийся Princess Maria. Об этом сообщает финское издание Moottori.

Cудно ходило по маршруту Санкт-ПетербургХельсинкиСтокгольмТаллин. В 2010 году его купила компания St. Peter Line, которая начала организовывать круизы. Для круизов на пароме иностранцам не нужно было оформлять визу. Путешествие, как правило, занимало около суток.

В конце 2016 года судно было передано новому владельцу — Moby Lines и получило имя Moby Dada. В июне 2022 года паром отбыл в сицилийский порт Мессина и больше не возвращался в Россию.

Princess Maria была построена в 1980-х годах в Турку в Финляндии. Паром длиной 166 метров вмещал до 1760 пассажиров и 305 автомобилей.

До этого туристы во время круиза из Санкт-Петербурга на Валаам получили пищевое отравление. Судно «Юрий Андропов» отчалило 9 июня, уже на следующий день пассажиры почувствовали недомогание.

Ранее сообщалось, что американец провел в море 24 года, живя на круизных лайнерах.

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