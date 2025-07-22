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В Болгарии внук председателя коммунистической партии покончил с собой

В Болгарии 54-летний внук председателя компартии Славков совершил самоубийство
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Кадр из видео/Bri4ka. COM/YouTube

В Болгарии найден мертвым Тодор Славков, 54-летний внук председателя Болгарской коммунистической партии Тодора Живкова (1911-1998). По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, передает ТАСС со ссылкой на сайт прокуратуры Болгарии.

По данным ведомства, на месте происшествия был обнаружен пистолет.

«Заключение судебно-медицинской экспертизы и остальные собранные доказательства подтверждают версию о самоубийстве, данных о насильственной смерти нет», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия проведен осмотр и судебно-медицинская экспертиза. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, расследование должно завершиться в течение двух месяцев.

Славков также являлся сыном председателя Болгарского олимпийского комитета, члена МОК и Болгарского национального телевидения Ивана Славкова (1940-2011).

7 июля экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Старовойта с должности министра транспорта.

Ранее появились подробности о смерти Старовойта.

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