В Болгарии внук председателя коммунистической партии покончил с собой

В Болгарии найден мертвым Тодор Славков, 54-летний внук председателя Болгарской коммунистической партии Тодора Живкова (1911-1998). По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, передает ТАСС со ссылкой на сайт прокуратуры Болгарии.

По данным ведомства, на месте происшествия был обнаружен пистолет.

«Заключение судебно-медицинской экспертизы и остальные собранные доказательства подтверждают версию о самоубийстве, данных о насильственной смерти нет», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия проведен осмотр и судебно-медицинская экспертиза. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, расследование должно завершиться в течение двух месяцев.

Славков также являлся сыном председателя Болгарского олимпийского комитета, члена МОК и Болгарского национального телевидения Ивана Славкова (1940-2011).

7 июля экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Старовойта с должности министра транспорта.

Ранее появились подробности о смерти Старовойта.