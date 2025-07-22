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«Хуже холеры и вибрионов»: россиян предупредили о вирусах в местных водоемах

Онищенко: в российских водоемах есть вирусы страшнее турецких вибрионов и холеры
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Kseniia Grigoreva/Shutterstock/FOTODOM

В российских водоемах часто встречается крайне опасный для людей энтеровирус, при заражении которым может развиться болезнь более тяжелая, чем холера. По опасности такие вирусы ничем не уступают обнаруженным в Турции вибрионам, предупредил в пресс-центре НСН академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Холера – это действительно опасное заболевание, но провоцирующие его вибрионы есть всегда, даже когда про них не сообщается в СМИ, заявил специалист. Есть и другие опасные вирусы – например, в московских водоемах, где купаться категорически запрещено, есть энтеровирус. Он провоцирует тяжелые формы заболеваний с сыпью и другими симптомами, напомнил Онищенко.

«Он может протекать тяжелее, чем холера. Холера обезвоживает организм, но мы научились ее лечить антибиотиками. А энтеровирус - это вирус, который антибиотиками не лечится», — подчеркнул академик.

Он напомнил, что заразиться холерой можно через некачественную воду и пищу, поэтому в качестве профилактики необходимо пить только чистую, бутилированную или тщательно прокипячённую воду. Пищу важно хорошо готовить, так как сырая, недоготовленная еда тоже грозит заражением, заключил эксперт.

Напомним, турецкие врачи предупредили туристов о риске заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать серьёзные заболевания, включая холеру. Уточняется, что ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus найдены на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Некоторые штаммы, в частности Vibrio vulnificus, могут вызывать опасные инфекции кожи, включая некротизирующий фасциит, известный как «бактерия, поедающая плоть».

Ранее россиянам рассказали, как защититься от смертельно опасных вибрионов.

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