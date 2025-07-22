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В Казани произошло жесткое ДТП с троллейбусом, есть пострадавшие

В Казани произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса
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В Казани произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

По информации канала, авария произошла на Чистопольской улице. Очевидцы сообщают, что в результате ДТП пострадали пассажиры троллейбуса.

19 июля в Екатеринбурге водитель Audi врезался в общественный транспорт, в котором находились люди. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в общественный транспорт. Водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три человека пострадали.

В начале мая в Краснодаре в аварии с троллейбусом, врезавшимся в столб, пострадали четыре человека. Уточняется, что водитель каршеринга не уступил дорогу троллейбусу, из-за чего последний столкнулся со столбом.

Ранее ДТП в Москве парализовало движение автомобилей.

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