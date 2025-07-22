В Улан-Удэ кульбит автомобиля с человеком в салоне попал на видео

В Улан-Удэ автомобиль с человеком перевернулся на оживленной дороге

В Улан-Удэ автомобиль с человеком перевернулся на оживленной проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Момент ДТП, в котором перевернулся автомобиль. Движение на ул Ключевской сильно затруднено. <…> Ищите пути объезда», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль переворачивается на дороге, при этом в момент ДТП рядом проезжает много машин.

По информации канала, водитель одного из автомобилей планировал перестроиться, но не заметил другую машину, потому допустил столкновение. От удара автомобиль перевернулся.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайского автомобиля выехал на встречную полосу движения и врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Ранее редчайшее животное гуляло по проезжей части на глазах у приморцев.