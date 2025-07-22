На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрантов призвали обследовать и прививать перед въездом в Россию

Онищенко: мигрантов нужно обследовать и прививать перед въездом в РФ
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Для снижения угрозы распространения инфекционных заболеваний в России нужно утвердить новые правила завоза трудовых мигрантов, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В частности, он предложил заранее договариваться со странами, из которых приезжают иностранцы, о предварительном медобследовании и вакцинации.

Сегодня активно обсуждается распространение в России менингококковой инфекции, причем отмечается, что привезли ее мигранты, напомнил Онищенко.

«Извините меня, а чего вы сидите? Если мы набираем себе мигрантов, то мы должны поставить условия», — заявил он в пресс-центре НСН.

Сегодня Россия не может обойтись без трудовых мигрантов, которые занимают многие важные рабочие ниши – в качестве примера академик привел дворников, среди которых чаще всего работают приезжие. Он подчеркнул, что они «делают большое и доброе дело», добавив, что вместо запретов необходимо усиливать контроль за состоянием их здоровья.

Онищенко призвал ориентироваться на уже существующий опыт, когда во время распространения СПИДа заранее заключались договоры между странами о том, что приниматься будут только иностранцы, прошедшие обследование и имеющие на руках соответствующие документы. Сегодня нужно действовать также, считает врач.

«Сейчас нужно навести порядок с миграционной службой. Если надо – прививать! Таджикистан и Узбекистан никогда не отказывались от сотрудничества в этом вопросе», — заключил эксперт.

До этого сообщалось, что Совет при президенте РФ по правам человека собирается обсудить вопрос обязательной вакцинации трудовых мигрантов – об этом заявила врач и член СПЧ Ольга Демичева. Она отметила, что часто инфекции завозятся в страну, и в результате заболевают даже привитые граждане, чем, в частности, объясняется наблюдаемая сегодня вспышка менингококковой инфекции. Демичева подчеркнула, что в России есть вакцины от менингита, поэтому реализация идеи об обязательной вакцинации допустима. По словам члена СПЧ, отечественный препарат планируется вывести на рынок к 2027 году.

Ранее россиянам назвали способы защиты от менингококковой инфекции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами