Мигрантов призвали обследовать и прививать перед въездом в Россию

Для снижения угрозы распространения инфекционных заболеваний в России нужно утвердить новые правила завоза трудовых мигрантов, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В частности, он предложил заранее договариваться со странами, из которых приезжают иностранцы, о предварительном медобследовании и вакцинации.

Сегодня активно обсуждается распространение в России менингококковой инфекции, причем отмечается, что привезли ее мигранты, напомнил Онищенко.

«Извините меня, а чего вы сидите? Если мы набираем себе мигрантов, то мы должны поставить условия», — заявил он в пресс-центре НСН.

Сегодня Россия не может обойтись без трудовых мигрантов, которые занимают многие важные рабочие ниши – в качестве примера академик привел дворников, среди которых чаще всего работают приезжие. Он подчеркнул, что они «делают большое и доброе дело», добавив, что вместо запретов необходимо усиливать контроль за состоянием их здоровья.

Онищенко призвал ориентироваться на уже существующий опыт, когда во время распространения СПИДа заранее заключались договоры между странами о том, что приниматься будут только иностранцы, прошедшие обследование и имеющие на руках соответствующие документы. Сегодня нужно действовать также, считает врач.

«Сейчас нужно навести порядок с миграционной службой. Если надо – прививать! Таджикистан и Узбекистан никогда не отказывались от сотрудничества в этом вопросе», — заключил эксперт.

До этого сообщалось, что Совет при президенте РФ по правам человека собирается обсудить вопрос обязательной вакцинации трудовых мигрантов – об этом заявила врач и член СПЧ Ольга Демичева. Она отметила, что часто инфекции завозятся в страну, и в результате заболевают даже привитые граждане, чем, в частности, объясняется наблюдаемая сегодня вспышка менингококковой инфекции. Демичева подчеркнула, что в России есть вакцины от менингита, поэтому реализация идеи об обязательной вакцинации допустима. По словам члена СПЧ, отечественный препарат планируется вывести на рынок к 2027 году.

Ранее россиянам назвали способы защиты от менингококковой инфекции.