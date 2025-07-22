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Вдовам бойцов СВО могут разрешить использовать их авто до вступления в наследство

ГД разрешила вдовам участников СВО использовать авто до вступления в наследство
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Станислав Красильников/РИА Новости

В России могут разрешить супругам скончавшихся бойцов СВО использовать их автомобили до вступления в наследство, соответствующий законопроект в финальном чтении приняла Госдума. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вводит правовой механизм, дающий возможность женам и мужьям военных получить свидетельство о временном пользовании транспортным средством бойцов, если они погибли при участии в спецоперации, при отражении вторжения в Россию либо при «вооруженной провокации на государственной границе».

При этом гражданину не понадобится согласие третьих лиц, если машина находилась в совместной собственности, только соответствующая бумага от нотариуса.

В настоящее время за пользование авто погибшего бойца до вступления в наследство предусмотрена административная ответственность. Авторы законопроекта отмечают, что это мешает вдовам военных использовать транспорт мужей для перевозки детей. Инициатива должна исправить эту проблему.

До этого правительство РФ приняло постановление, согласно которому жены не вернувшихся с линии боевого соприкосновения солдат спецоперации на Украине смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

Ранее стало известно, что Госдума не стала рассматривать законопроект о гражданских женах участников СВО.

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