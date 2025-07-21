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В Орегоне произошел самый крупный в этом году природный пожар в США

NBC: площадь крупнейшего в 2025 году пожара в США превысила 38 тысяч гектаров
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David Swanson/Reuters

Крупнейший в этом году пожар в США бушует в штате Орегон на площади 38 тысяч гектаров. Об этом со ссылкой на пожарные службы сообщает телеканал NBC News.

В настоящее время площадь пожара превысила 95 740 акров (свыше 38 тысяч гектаров). Если пожар будет распространяться и далее, то он станет первым в 2025 году мегапожаром на территории Соединенных Штатов.

В тушении огня принимают участие более 900 пожарных. В настоящее время пламя локализовано на 49%.

По данным Национального межведомственного пожарного центра США, с начала года в стране произошло 40 934 лесных пожара, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие.

17 июля сообщалось, что в департаменте Ардеш на юге Франции начался лесной пожар.

В мае премьер-министр канадской провинции Манитоба Ваб Кинью объявил об эвакуации 17 тысяч человек из-за лесных пожаров.

Ранее в Юте огненный смерч разрушил дом.

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