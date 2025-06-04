В России сотрудникам могут разрешить брать дополнительный отпуск из-за выгорания

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду разрешить сотрудникам российских предприятий брать дополнительный отпуск из-за выгорания. Об этом пишет RT.

Орлов напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью еще в 2019 году и включила ее в непризнанную в России Международную классификацию болезней (МКБ-11) (в России сейчас применяется МКБ-10). Специалист подчеркнул, что игнорирование эмоционального выгорания может привести к существенному ухудшению состояния и вылиться в психиатрические расстройства. Он отметил, что с наибольшим риском выгорания на работе сталкиваются врачи, сотрудники хосписов и домов престарелых и некоторые IT-специалисты.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам, которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания», — говорится в письме Орлова к главе Минтруда Антону Котякову.

До этого компании в РФ начали массово внедрять меры по борьбе с выгоранием работников.

Ранее текучка кадров в российских компаниях ускорилась до 25% из-за выгорания сотрудников.