В Госдуму поступит законопроект о дополнительном отпуске для многодетных родителей

РИА Новости: в Госдуму внесут проект об отпуске для многодетных родителей

В Госдуму РФ внесут законопроект о дополнительном двухнедельном отпуске для многодетных родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта являются лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер нижней палаты парламента Александр Бабаков. В соответствии с ним предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, которые имеют трех и более детей, до достижения старшим ребенком 18 лет. Отпуск должен предоставляться в удобное для работника время.

Миронов подчеркнул, что данная инициатива создает условия для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей.

30 мая сообщалось, что многодетной семье Боголовых из Ингушетии, принимавшей участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры.

Ранее экономист предупредил о последствиях отсутствия отпуска у самозанятых.