Россиянам рассказали, как мошенники обманывают абитуриентов

Мошенники начали активнее обманывать абитуриентов и их родителей, для этой цели они создают поддельные сайты вузов и вредоносные ссылки. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, аферисты могут звонить под видом представителей вуза, говорить, что они из приемной комиссии, и предлагать перейти по ссылке вуза. Эксперт отметила, что на сайте, визуально похожем на настоящий, могут провести ввести свои персональные данные якобы для получения каких-то преференций. Кроме того, после перехода по ссылке пользователь может загрузить вредоносное программное обеспечение.

«Сейчас это — одна из самых распространенных атак, потому что уже не всегда важны коды из СМС, как было раньше, сейчас мошенникам главное — установить вредоносное программное обеспечение. С помощью него они получают доступ к вашему гаджету, могут следить за ним, и в том числе взламывать приложения, которые стоят на телефоне», — заключила Храпунова.

Накануне сообщалось, что мошенники начали использовать имя мессенджера MAX в новых схемах обмана. Злоумышленники звонят по мобильному телефону, представляясь сотрудниками сервиса, и убеждают собеседника срочно активировать так называемый «аккаунт безопасности».

Ранее в МВД раскрыли принцип противодействия мошенникам.