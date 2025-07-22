В МВД раскрыли принцип противодействия мошенникам

В случае взаимодействия с мошенниками следует использовать принцип «нулевого доверия»‎. О нем рассказали в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«‎Не доверяйте «официальным» сообщениям вслепую. Получили звонок из «банка» с просьбой обновить данные? Или сообщение от «друга» с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли», — сказано в сообщении.

Также в полиции призывают внимательнее выбирать пароли, отдавая предпочтения более сложным вариантам, поскольку так мошенникам будет сложнее узнать его.

Еще следует задавать больше вопросов и просить собеседника подтвердить свои слова: назвать ФИО его руководителя, юридический адрес и так далее.

Если любая информация кажется странной, несвоевременной или неуместной, стоит положить трубку, посоветовали в МВД.

Ранее россиянка ответила на звонок из «службы доставки цветов» и лишилась более 12 млн рублей.