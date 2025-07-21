Мошенники придумали новую схему обмана от имени сотрудников MAX

«Код Дурова»: мошенники выдают себя за представителей MAX и просят СМС-коды

Мошенники начали использовать имя мессенджера MAX в новых схемах обмана. Об этом предупредило издание «Код Дурова».

Злоумышленники звонят по мобильному телефону, представляясь сотрудниками сервиса, и убеждают собеседника срочно активировать так называемый «аккаунт безопасности».

Под предлогом защиты данных они просят продиктовать код из СМС от «Госуслуг», объясняя это тесной интеграцией мессенджера с другими государственными сервисами. Однако на деле интеграция с «Госуслугами» пока еще находится в стадии подготовки.

Эксперты призвали не передавать никому коды подтверждения и предупредить об этой схеме своих знакомых.

«Сотрудники MAX не звонят пользователям», — в свою очередь заявили в пресс-службе MAX.

В России также участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов или курьерских служб. Потенциальным жертвам звонят с сообщением о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Даже если человек говорит, что ничего не заказывал, ему объясняют, что это может быть подарок, ошибка или заказ, оформленный другим человеком на его имя.

Ранее в МВД назвали неочевидные ошибки в защите от мошенников.