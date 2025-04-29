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Подсудимый россиянин отломил прут от защитной клетки и чуть не заколол им судью

В Кемерово подсудимый отломил прут от клетки и чуть не заколол им судью
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Кемерово 40-летний подсудимый отломил прут от защитной клетки во время заседания и чуть не заколол им судью. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 14 ноября прошлого года в Рудничном районном суде. Подсудимый, находившийся под стражей, отломил металлический прут от двери защитной кабины и бросил его в председательствующего судью.

Нападение произошло с расстояния около пяти метров. Благодаря оперативным действиям сотрудника конвойной службы, который успел отвести руку подсудимого, прут попал в стену рядом с судьей. Во время инцидента мужчина также оскорбил судью.

Неоднократно судимый местный житель обвиняется в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие, и неуважении к суду. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее россиянин 38 раз ударил оскорбившего его друга поленом.

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