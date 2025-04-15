Опухоль мозга размером с куриное яйцо удалили пациентке подмосковные хирурги

В Подмосковье хирурги удалили пациентке опухоль мозга размером с яйцо

Нейрохирурги Коломенской больницы спасли женщину с огромной опухолью головного мозга, новообразование полностью удалили. Об этом сообщает минздрав Московской области.

54-летняя жительница Коломны была госпитализирована с острой головной болью. В ходе обследования в головном мозге пациентки была обнаружена опухоль размером с куриное яйцо. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Операция продолжалась около 4 часов. Выполнив трепанацию черепа, нейрохирурги с помощью операционного микроскопа и нейрохирургических инструментов удалили объемное образование основания черепа», — сообщили в больнице.

Опухоль оказалась доброкачественной, некоторое время пациентка находилась под наблюдением врачей и была выписана на амбулаторное лечение. Для исключения рецидива ей необходимо будет регулярно наблюдаться у врача-невролога по месту жительства.

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