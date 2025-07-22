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Задержанные из-за ЧП на станциях в Ростовской области поезда вернулись в график

РЖД ввели в график задержанные на станциях в Ростовской области поезда
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ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирские поезда, которые были задержаны в последние два дня в связи с падением обломков беспилотников на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Все поезда, которые отправляются во вторник в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, рассказали в компании.

После прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание. Ряд поездов следуют с задержкой до 2 часов в связи с поздним прибытием под оборот. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию, добавили в РЖД.

В Ростовской области ранним утром 19 июля приостановили движение десятков поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника. Как объяснили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Из-за этого на юге России произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

Ранее в Забайкалье поезд столкнулся с грузовиком.

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