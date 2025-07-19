Российские школьники завоевали несколько медалей на математической олимпиаде в Австралии

Школьники из РФ взяли 5 золотых и 1 серебряную медаль на олимпиаде по математике

Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет РИА Новости.

«Российская сборная показала безупречный результат на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая завершилась в городе Саншайн-Кост», — говорится в сообщении.

Победителей поздравили Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что подростки продемонстрировали единство и волю к победе.

В июне сообщалось, что ЕГЭ-2025 на 100 баллов сдали 5780 выпускников.

В мае этого года на Азиатской олимпиаде по физике российские школьники заработали три золотые и четыре серебряные медали. Глава Минпросвещения РФ выразил уверенность, что достижения победителей олимпиады вдохновят миллионы школьников по всей стране. Кравцов также пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к новым знаниям.

Ранее кабмин РФ утвердил план по повышению качества математического образования.