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Россиянам рассказали, чем чревато обжорство фастфудом после диеты

Врач Кашух: резкий переход с диеты на фастфуд может вызвать панкреатит
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Depositphotos

Резкий переход с голодания на фастфуд может спровоцировать острый панкреатит. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Как отмечала в беседе с газетой «Известия» врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова, важно придерживаться разнообразного рациона, включающего овощи, фрукты, белки, полезные жиры и сложные углеводы. Регулярные приемы пищи помогут избежать резких приступов голода и последующего переедания.

«В практике бывают случаи, когда пациент от души поел фастфуда и попал в больницу с приступом панкреатита — воспалением поджелудочной железы. Но это экстремальная ситуация: несколько дней человек вынужденно ограничивал себя в еде и питался максимально скудно, а потом съел сразу много жирной и калорийной пищи», — рассказала Кашух.

Она добавила, что избежать неприятностей поможет элементарное чувство меры. Если изредка позволять себе немного лишнего в еде — ничего не изменится.

До этого Кашух рассказала, что будет, если питаться только фастфудом. По ее словам, это может привести к авитаминозу и тяжелым осложнениям, поскольку такая пища практически не содержит витаминов и клетчатки. Кроме того, увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее россиянам объяснили, как связаны фастфуд и деменция.

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