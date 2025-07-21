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Врач раскрыла, что будет, если питаться только фастфудом

Врач Кашух: если питаться только фастфудом, может возникнуть авитаминоз
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Rimma Bondarenko/Shutterstock/FOTODOM

Питание одним лишь фастфудом может привести к авитаминозу и тяжелым осложнениям, поскольку такая пища практически не содержит витаминов и клетчатки. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Кроме того, по ее словам, увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«В 2024 году английские СМИ рассказывали о подростке, потерявшем зрение. Выяснилось, что юноша долгое время питался только фастфудом, медики предположили, что проблемы со зрением у него связаны с острым дефицитом витамина А», — рассказала специалист.

Она добавила, что организм человека не умеет хранить витамины и минералы про запас: они требуются каждый день для поддержания работы органов и систем.

Согласно исследованию ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», с января по июнь текущего года сетевые и несетевые точки общественного питания в онлайн-каналах продаж заработали на 42% больше, чем год назад, число заказов выросло на 35%, а средний чек составил 1164 рубля (+5%).

Ранее россиян предупредили об опасности фастфуда в жару.

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