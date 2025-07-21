Врач объяснила, как связаны фастфуд и деменция

Частое употребление фастфуда увеличивает риски возникновения деменции, болезни Альцгеймера и нарушений нервной системы в долгосрочной перспективе. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Регулярное употребление фастфуда сказывается на состоянии микрофлоры кишечника, который через различные метаболические пути влияет на когнитивные способности», — объяснила специалист.

Она отметила, что существуют исследования, согласно которым любовь к фастфуду связана с высоким риском депрессии. Однако, по ее словам, к таким изысканиям стоит относиться с осторожностью.

Врач также предупредила, что помимо проблем с психикой и когнитивными способностями, фастфуд может стать причиной ухудшения состояния здоровья в целом. Питание одними лишь бургерами и картошкой фри может привести к авитаминозу и тяжелым осложнениям, поскольку такая пища практически не содержит витаминов и клетчатки. Кроме того, увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее стало известно, что в России существенно выросло потребление фастфуда.