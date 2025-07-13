В Ставропольском крае арестовали помощника губернатора

В Ставрополье помощника главы региона арестовали по подозрению в мошенничестве

В Ставропольском крае помощника главы региона арестовали по подозрению в мошенничестве в составе группы по предварительному сговору. Об этом сообщает Ленинский районный суд региональной столицы на официальном сайте.

Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«Как полагает следствие, гр. Д., а также иные лица в 2022 году обеспечили участие и победу ООО «Сэлма» в электронном аукционе, что повлекло за собой заключение государственного контракта на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по завышенной стоимости», — сказано в сообщении.

По версии правоохранителей, стоимость контракта была завышена. Разница с реальными затратами превысила 19,7 млн рублей. В суде подчеркнули, что эту сумму помощник главы региона и его сообщники похитили и потратили на свои нужды.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 28 августа.

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