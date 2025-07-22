На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Novabev Group рассказали о восстановлении «Винлаб» после кибератаки

Novabev Group: планируется восстановить работу сети «Винлаб» в течение недели
true
true
true
close
Shutterstock AI/FOTODOM

Алкогольная компания Novabev Group поэтапно восстанавливают работу торговой сети «Винлаб» после кибератаки. Об этом сообщили в пресс-службе фирмы.

На сегодняшний день возобновили работу точки в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах, отметили в компании. В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия.

«‎Онлайн-сервисы постепенно возвращаются к стандартному режиму работы: сайт уже функционирует в качестве каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на финальной стадии модерации в магазинах приложений. В скором времени клиенты смогут в полном объеме пользоваться всеми преимуществами сети», — сказано в сообщении.

В Novabev Group выразили благодарность клиентам и партнерам за поддержку в связи с инцидентом.

17 июля Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что российские хакеры анонсировали специальную операцию против группировки, совершившей кибератаку на ИТ-систему сети магазинов «Винлаб».По его словам, команда хакеров, ответственная за взлом систем сети алкомаркетов, не обладает сильными навыками на цифровом поприще. Предварительно установлена их связь с Украиной.

16 июля российская алкогольная компания Novabev Group подтвердила информацию о масштабной кибератаке, в результате которой была ограничена работа сети «Винлаб». По информации пресс-службы компании, против группы силами хакеров была совершена беспрецедентная по масштабам и координации акция. Сообщалось, что злоумышленники уже связались с руководством компании и потребовали денежное вознаграждение.

Ранее российские айтишники рассказали о самых устрашающих хакерских атаках 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами