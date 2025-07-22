В Novabev Group рассказали о восстановлении «Винлаб» после кибератаки

Алкогольная компания Novabev Group поэтапно восстанавливают работу торговой сети «Винлаб» после кибератаки. Об этом сообщили в пресс-службе фирмы.

На сегодняшний день возобновили работу точки в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах, отметили в компании. В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия.

«‎Онлайн-сервисы постепенно возвращаются к стандартному режиму работы: сайт уже функционирует в качестве каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на финальной стадии модерации в магазинах приложений. В скором времени клиенты смогут в полном объеме пользоваться всеми преимуществами сети», — сказано в сообщении.

В Novabev Group выразили благодарность клиентам и партнерам за поддержку в связи с инцидентом.

17 июля Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что российские хакеры анонсировали специальную операцию против группировки, совершившей кибератаку на ИТ-систему сети магазинов «Винлаб».По его словам, команда хакеров, ответственная за взлом систем сети алкомаркетов, не обладает сильными навыками на цифровом поприще. Предварительно установлена их связь с Украиной.

16 июля российская алкогольная компания Novabev Group подтвердила информацию о масштабной кибератаке, в результате которой была ограничена работа сети «Винлаб». По информации пресс-службы компании, против группы силами хакеров была совершена беспрецедентная по масштабам и координации акция. Сообщалось, что злоумышленники уже связались с руководством компании и потребовали денежное вознаграждение.

Ранее российские айтишники рассказали о самых устрашающих хакерских атаках 2025 года.