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Сбои в работе «Винлаб» произошли в результате кибератаки

Novabev Group: сбои в работе «Винлаб» произошли после беспрецедентной кибератаки
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Depositphotos

Российская алкогольная компания Novabev Group подтвердила информацию о масштабной кибератаке, в результате которой была ограничена работа сети «Винлаб». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, против группы силами хакеров была совершена беспрецедентная по машстабам и координации акция.

«В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети «Винлаб»», — говорится в релизе.

Сообщается, что злоумышленники уже связались с руководством компании и потребовали денежное вознаграждение. В Novabev Group заявили, что специалисты из области IT круглосуточно работают над решением проблемы.

По предварительной информации, персональные данные клиентов компании в безопасности, однако расследование по факту случившегося продолжается.

О том, что возможность покупок в магазинах и на сайте сети «Винлаб» временно ограничена, стало известно накануне. В пресс-релизе компании отмечалось, что возможность покупки была временно ограничена по техническим причинам.

Ранее в России выявили взрывной рост хакерских атак нового типа.

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